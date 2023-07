Mort de Nahel: enquête ouverte après une attaque à la voiture-bélier

Mort de Nahel

Présente dans la maison, l’épouse de l’élu, la conseillère départementale Mélanie Nowak, s’était blessée en prenant la fuite avec ses deux jeunes enfants et avait dû être hospitalisée. Cet épisode violent avait suscité une vive émotion dans le pays et l’indignation de l’ensemble de la classe politique. Une marche de soutien au maire et à sa famille, réunissant des élus et des habitants, avait eu lieu au lendemain de l’attaque dans cette ville d’un peu plus de 30’000 habitants au sud de Paris.