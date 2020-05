Streaming

Après l’audio, Spotify s’investit dans la vidéo

Le célèbre service de streaming teste la diffusion de podcasts vidéo animés par des youtubeurs populaires.

En plus d’écouter des podcasts, les utilisateurs de Spotify vont bientôt aussi pouvoir les regarder. La célèbre plateforme de streaming teste actuellement un nouveau service de diffusion de podcasts vidéo, rapporte The Verge. L’expérimentation est effectuée avec les youtubeurs Zane Hijazi et Heath Hussar qui animent le podcast hebdomadaire «Zane and Health: Unfiltered». Il concerne uniquement quelques récents épisodes et la moitié de leur audience, d’après une source anonyme du site spécialisé.