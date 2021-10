Danse – Après l’audit, le Béjart Ballet se dote d’une nouvelle gouvernance

Pour «répondre aux carences relevées dans l’audit», Solange Peters, présidente du Conseil de Fondation, et Grégoire Junod, vice-président, ont présenté quatre points principaux, Le premier consiste en la création d’un nouveau poste de directeur général qui couvrira l’ensemble des activités de l’institution. «Face à la nécessité de repenser la structure du BBL et sa gouvernance, il aura le rôle d’un contre-pouvoir» a expliqué Solange Peters.

Deuxièmement, le directeur artistique, Gil Roman, dont «les qualités artistiques ont été louées» continue sa mission de chorégraphe et directeur de ballet. Reconnaissant toutefois «des attitudes inacceptables et vulgaires, parfois impulsives, colériques, voire injurieuses», le Conseil de Fondation prévoit un encadrement nouveau et solide: il travaillera désormais «en étroite collaboration avec un nouveau maître de ballet».

Directeur de production licencié

Accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel, le directeur de production a, lui, été licencié avec effet immédiat par le Conseil de Fondation. Enfin, la mise en place rapide de mesures «visant à améliorer l’organisation du travail et le respect d’autrui» a été mentionnée: planning de travail et de vacances mieux structuré, consolidation du plan santé, tolérance zéro en matière d’alcool, de drogues et de comportement inapproprié et révision de la politique salariale sont prévus.