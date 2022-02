Suisse romande : Après Lausanne, d’autres communes sont impactées par la pollution aux dioxines

D’après une enquête de la RTS, du poison a été repéré dans la terre de plusieurs jardins romands, de même que dans la nourriture.

L’an dernier, le Canton avait recommandé de ne plus consommer œufs ni courges produits sur les zones critiques.

La pollution aux dioxines a été découverte l’an dernier sur une grande partie du territoire lausannois, mais également au sud des communes du Mont-sur-Lausanne et d’Épalinges (VD). Les fumées de l’ancienne usine d’incinération du Vallon semblaient en être la cause. Le Canton avait alors recommandé de ne plus consommer ni œufs ni courges produits sur place.