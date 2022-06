Etats-Unis : Après l’avortement, le mariage homosexuel menacé?

Le juge de la Cour suprême Clarence Thomas estime qu’il est du «devoir» de la haute juridiction américaine de «revoir toutes les jurisprudences», en citant trois arrêts ayant trait à la vie privée.

La décision de la Cour suprême des Etats-Unis enterrant le droit à avorter a relancé les spéculations sur le sort d’autres droits acquis, dont le mariage homosexuel, ravivées par l’argumentaire d’un des juges les plus conservateurs.

«Corriger l’erreur»

«Dans de futurs dossiers» concernant, eux aussi, le respect de la vie privée, «nous devrions revoir toutes les jurisprudences», a écrit le juge de la haute juridiction Clarence Thomas, dans un argumentaire personnel qui accompagne la décision. Fait notable, il cite trois arrêts en particulier: «Griswold v. Connecticut» de 1965, qui consacre le droit à la contraception, «Lawrence v. Texas» de 2003, qui rend inconstitutionnelles les lois pénalisant les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Et, aussi, «Obergefell v. Hodges», l’arrêt de 2015 protégeant le mariage pour tous au niveau des Etats-Unis, et qui reste une cible prioritaire de la droite religieuse.

Selon Clarence Thomas, ces jurisprudences s’appuyant sur la même disposition de la Constitution que celle, désormais invalidée, qui protégeait le droit à l’avortement , la Cour a «le devoir de «corriger l’erreur»» qu’elles avaient instaurées. Resterait ensuite à analyser si d’autres passages de la Constitution «garantissent la myriade de droits» ainsi «générés», a-t-il expliqué. Il s’agit pour l’instant uniquement de l’opinion d’un juge -- sur les neuf qui constituent le temple du droit américain --, et rien ne dit qu’il arrivera à l’imposer aux autres.

Franche majorité des conservateurs

La décision de vendredi elle-même, adoptée à la majorité des juges, écrit d’ailleurs noir sur blanc que «rien dans cet arrêt ne doit être interprété comme remettant en doute des jurisprudences sans lien avec l’avortement». L’un des juges conservateurs les plus récemment nommés, Brett Kavanaugh, va plus loin dans son propre argumentaire en affirmant que la remise en cause du droit à l’avortement «ne menace pas» les autres droits.