Prévoyance : Après l’AVS, au tour du 2e pilier d’être réformé

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États revient avec une nouvelle proposition dans le domaine de la LPP.

Le peuple a dit «oui» à la révision de l’AVS en acceptant de faire passer l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans et en assurant un financement du 1er pilier par la hausse de la TVA. Maintenant c’est au tour de la LPP d’être «toilettée». La réforme prévoit un abaissement du taux de conversion de 6,8% à 6%. Dans les chiffres, un capital de 100’000 francs donnera droit à une rente de 6000 francs au lieu de 6800 francs. Pour amortir cette baisse, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a adopté vendredi une nouvelle proposition.

Mise en œuvre par paliers

Avec ce modèle, les personnes à faible revenu ou travaillant à temps partiel devraient être privilégiées. Le dispositif prévoit des rentes à vie pour les quinze premières années de rentiers qui prendront leur retraite après l’entrée en vigueur de la loi. Toute personne possédant un avoir de vieillesse de 215’100 francs au moment de la retraite aura droit à l’intégralité du supplément. Ce dernier sera de 2400 francs par an pour les cinq premières années, de 1800 francs pour les cinq années suivantes, et de 1200 pour les cinq dernières. Un quart des assurés de la génération transitoire toucheront un supplément complet. Les assurés qui bénéficient d’un avoir de vieillesse entre 215’100 et 430’200 francs toucheront également un supplément. Celui-ci sera échelonné de manière dégressive en fonction de l’avoir. Là aussi, un quart des assurés en bénéficieront.