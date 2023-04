Vaud: «Après le Bataclan, j’ai pensé que je m’en sortirais toute seule»

Suivre l’exemple français

Depuis plusieurs années, Jacqueline de Quattro se bat pour que les victimes d’actes de violence à l’étranger puissent être indemnisées, si nécessaire, par la Suisse. Cela n’est plus le cas depuis l’entrée en vigueur de la révision totale de la Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI) en 2009. «On est revenus en arrière sous le prétexte que ça coûte trop cher aux cantons. Mais on pourrait s’inspirer du modèle français avec son fonds de garantie. Grâce à ce dernier, 90% des victimes des attentats de novembre 2015 avaient été indemnisées un an plus tard», rappelle la PLR vaudoise. Les victimes suisses attendent toujours. Le Conseil national traitera la dernière motion sur le sujet déposée par l’élue PLR, le 4 mai prochain.