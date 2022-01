Bourse : Après le Brexit, la City règne toujours en Europe

Concernant le courtage d’actions, Londres a été devancée par d’autres, un an après la sortie du pays de l’Union européenne. Mais la City n’a pas été, pour autant, boudée par les banquiers.

Un an après l’entrée en vigueur effective du Brexit , la City s’est vue doublée par ses rivaux continentaux en courtage d’actions, mais n’a pas connu l’exode massif de banquiers redouté et reste la première place financière en Europe.

Les services financiers de la City ont pourtant connu un Brexit plutôt sévère: ils ne sont pas couverts par l’accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE, et ne bénéficient pas d’équivalences accordées par l’Union à d’autres pays tiers.

Deuxième place financière mondiale

Mais la City est un centre financier dominant à l’échelle mondiale sur de nombreux autres marchés comme les opérations de change ou les dérivés, ce qui «écarte toute idée que Paris ou Francfort sont sur le point de prendre la place de Londres», selon une étude publiée en juin, par le think tank britannique New Financial.

Londres reste la deuxième place financière au monde derrière New York, loin devant ses rivaux européens, selon le Global Financial Centres Index 2021 – un classement de référence de deux think tank basés à Londres et Shenzhen.