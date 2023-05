L'Université de Genève se met à nouveau en quête d’un recteur 

Plus de transparence

Suite à la nomination avortée du Canadien Eric Bauce, les critères de sélection ont été précisés et la procédure a été revue, relayent plusieurs médias régionaux. Quelques nouveautés sont à relever. La phase finale de sélection impliquera une présentation publique. Les finalistes participeront à une séance publique pour présenter leur programme. Objectif: «assurer que cette nouvelle procédure se déroule de façon sereine et en toute transparence.»

Les femmes encouragées

Les futurs candidats devront également connaître la Suisse et avoir une «aptitude à s’inscrire dans le contexte politique, culturel, économique et social suisse et genevois», peut-on lire dans l’offre en ligne. Les candidatures féminines sont également davantage encouragées. Une première sélection des candidats et candidates sera effectuée au mois de septembre.