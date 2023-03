A Vésenaz, après le chaos orthographique, la valse des professeurs

Cinq enseignants et sept mois plus tard, la situation d’une classe de 8P à l’école primaire de Vésenaz paraît, enfin, stabilisée. C’est en tout cas ce qu’espèrent les parents, qui oscillent entre soulagement d’avoir été entendus et dépit de l’avoir été si tard. Début février, quatre d’entre eux, excédés, avaient écrit à la tête du DIP et saisi les médias: après que le maître titulaire était parti en arrêt maladie, deux remplaçants s’étaient succédé. Le dernier les avaient fait sortir de leurs gonds: très fâché avec l’orthographe ou très négligent, il laissait passer des fautes aussi folles que «j’ai craignis» ou «ils buvent». Le directeur avait alors expliqué qu’un soutien était mis en place, via une présence renforcée du coordinateur pédagogique. Il affirmait que la situation était «sous contrôle».