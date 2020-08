Après le confinement, la consommation a repris très fort

L’hôtellerie-restauration fait grise mine

Le secteur a fortement souffert du confinement et souffre toujours de l’absence de touristes étrangers, selon un communiqué de GastroSuisse publié dimanche. Dans l’ensemble, les chiffres d’affaires moyens ont reculé de 31’8% à 66,5% par rapport aux mois correspondants de l’an dernier. Des différences se font toutefois sentir entre les régions. Les établissements d’agglomération connaissent une baisse bien plus marquée que ceux de lacs et de montagne, qui profitent du tourisme local. La situation reste toutefois très critique pour de nombreux établissement, a averti le président de GastroSuisse, Casimir Platzer. «Si la situation persiste, d’autres mesures de soutien seront nécessaires pour sauver les entreprises et pour éviter une réduction massive des effectifs.» L’enquête menée par la faîtière entre le 24 et le 28 juillet montre aussi que plus de la moitié des établissements dépend toujours de la réduction de l’horaire de travail. «C’est une mesure qu’il faut absolument maintenir.»