France – Australie : Après le contrat à 56 milliards rompu, quelle indemnisation?

La rupture du contrat par l’Australie pour la construction de 12 sous-marins se traduit par un préjudice d’image et un manque à gagner pour Naval Group, qui compte discuter avec Canberra «dans un esprit constructif» pour obtenir réparation.

En 2018, le président français et le premier ministre australien posaient fièrement sur l’un des modèles de sous-marin que l’Australie souhaitait remplacer.

Le coup est rude pour la France et l’industriel naval, un groupe public, qui voient s’échapper le plus important contrat d’armement jamais passé avec un pays étranger: la construction de submersibles à propulsion conventionnelle (diesel-électrique). Le budget était évalué par l’Australie à 50 milliards de dollars australiens (31 milliards d’euros) lors de son lancement en 2016 et été réévalué à 89 milliards de dollars (56 milliards d’euros) en tenant compte de l’inflation sur la durée du programme.