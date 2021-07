Pharma : Après le Covid-19, BioNTech s’attelle à un vaccin contre la malaria

Le laboratoire allemand a annoncé lundi développer un vaccin contre le paludisme avec la technologie de l’ARN messager. Premiers essais en 2022.

«La probabilité de succès est grande», a assuré Ugur Sahin, directeur et cofondateur de BioNTech, laboratoire précurseur dans la recherche sur l’ARNm.

Les études, lancées d’ici fin 2022, auront lieu en Afrique et «d’autres régions où la malaria est répandue» mais également en Allemagne dans le cadre de ce programme soutenu par l’Organisation mondiale de la santé, l’Union européenne et le Centre de prévention et de contrôle des maladies de l’Union africaine (Africa CDC).