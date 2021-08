Coronavirus : Après le Covid-19, le Covid-2021, puis le 2022?

Un chercheur de Bâle met en garde contre un nouveau variant de Covid-19 pour l’an prochain et préconise de vacciner les moins de 12 ans à large échelle dès que le vaccin sera sûr pour eux.

Sai Reddy estime qu’«il est très probable qu'un nouveau variant apparaisse et que nous ne puissions plus compter sur la seule vaccination» (images d’illustration).

Actuellement, la majorité des personnes infectées par le Covid-19 et la quasi-totalité des personnes hospitalisées atteintes du virus ne sont pas vaccinées, note le «SonntagsBlick» du jour. Selon, Sai Reddy, professeur assistant au Département des sciences et de l'ingénierie des biosystèmes de l'EPF de Bâle, une antenne de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), cela s’explique par le fait que, «grâce au programme de vaccination, la plupart des mesures restrictives ont été levées. Les personnes non vaccinées sont donc beaucoup moins protégées. Et le variant Delta est beaucoup plus contagieux. Ce n'est plus le Covid-19. Je l'appellerais Covid-22», dit-il. Selon lui, les personnes qui ne souhaitent pas être vaccinées finiront par être contaminées tôt ou tard.