France - Après le Covid, baisse inédite des dépenses de santé

Budget 2022 déjà attaqué

Les dépenses de l’Etat français s’envolent malgré la fin affichée du «quoi qu’il en coûte»: le gouvernement dévoile mercredi, son projet de budget pour 2022, qui fait déjà grincer des dents l’opposition à sept mois de l’élection présidentielle. Ce n’est pas une surprise, le dernier budget d’un quinquennat n’est jamais le plus ambitieux sur la maîtrise des dépenses, alors qu’il est traditionnellement amendé après les élections présidentielles et législatives. Le projet de loi de finances 2022, que le gouvernement présente mercredi en Conseil des ministres, ne fait pas exception à la règle, même si le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a défendu la «responsabilité» et le «sérieux» financier de l’exécutif. Ce dernier budget du quinquennat d’Emmanuel Macron prévoit toutefois un gonflement de l’enveloppe allouée aux ministères. En juillet, Bruno Le Maire avait avancé le chiffre de près de 11 milliards d’euros supplémentaires. A droite, on attaque déjà une «euphorie dépensière» à sept mois de l’élection présidentielle, selon les mots d’Eric Woerth, le président LR de la commission des Finances à l’Assemblée nationale, dans Le Figaro. Xavier Bertrand a lui aussi fustigé dimanche une attitude «absolument irresponsable», quand Valérie Pécresse répète à l’envi qu’Emmanuel Macron «crame la caisse». A gauche, le député LFI Alexis Corbière dénonce «un président en campagne avec des moyens publics». «L’exécutif se trouve confronté à une difficulté: depuis près de deux ans, la politique a été celle du quoi qu’il en coûte. C’est très difficile d’en sortir, de dire qu’il faut limiter les dépenses publiques. Et c’est d’autant plus compliqué que l’élection (présidentielle) approche», analyse Charlotte de Montpellier, économiste à la banque ING.