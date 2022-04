Genève: Après le Covid, «c’est feu vert pour voyager»

«Si j’ai le temps de répondre à des questions? Oui. J’ai même pas mal de temps, parce que je crois que, là, on en a pour un moment», sourit Frédéric, en observant la file qui s’allonge dans le hall de départ de Genève Aéroport. Pâques promet pareil sort à tous les voyageurs. Avec la levée des mesures Covid dans la plupart des pays, Cointrin attend 187’000 passagers sur quatre jours.

Pourtant, la cohue n’est de loin pas exceptionnelle, ni permanente. Tout dépend de l’horaire des vols les plus prisés (vers le Portugal et l’Espagne, notamment) ainsi que de la bonne anticipation des vacanciers, alors que certains États et compagnies aériennes appliquent encore des mesures sanitaires.