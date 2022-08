Suisse : Après le Covid, le trafic ferroviaire à nouveau sur de bons rails

Après avoir connu près de deux ans de repos forcé à cause des restrictions et mesures anti-Covid, les voyages en train en Suisse ont repris du poil de la bête cette année, particulièrement à partir de ce printemps. La Ligue suisse pour l’organisation rationnelle du trafic et l’Union des transports publics rapportent ce jeudi qu’au deuxième trimestre 2022, le trafic voyageurs a totalisé 4,91 milliards de personnes-kilomètres (unité de mesure de trafic équivalant au transport d’un voyageur sur une distance d’un kilomètre), soit une augmentation de 55,2% par rapport à la même période de l’année dernière.