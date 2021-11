En colère, Lââm s’adresse aux cafards du Net

France : Après le décès de son mari, Lââm s’adresse aux «cafards du Net»

La chanteuse n’a pas du tout apprécié que des gens soupçonnent l’homme qu’elle aimait d’être un drogué et elle l’a fait savoir.

«Fermez vos bouche d’égout et allez vous faire mettre une grosse pendule où je pense. Mon mari était un grand sportif. Sport tous les jours à 7h du mat. Il ne fumait pas et il ne buvait pas», a-t-elle tenu à préciser, ajoutant qu’il buvait des jus de fruits et de légumes. Et si Robert Suber a été atteint d’un cancer du pancréas, ce n’est certainement pas à cause de son hygiène de vie, a martelé l’ancienne candidate de «The Island: célébrités».