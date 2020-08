Coronavirus en Floride Après le deuil, la douloureuse

Un Salvadorien a perdu son travail et son assurance santé, avant de succomber au Covid-19. Sa famille endeuillée attend désormais une énorme facture d'hôpital.

Avant la pandémie, German Amaya travaillait pour un hôtel de luxe à Miami. Puis il a perdu son emploi, son assurance santé et la vie. Et sa famille endeuillée attend désormais une énorme facture d'hôpital. Le Salvadorien de 55 ans a succombé dans un hôpital de Floride à l'issue d'une longue bataille avec le Covid-19.

Sa femme, Glenda, l'y avait conduit le 15 juillet alors qu'il rencontrait des difficultés à respirer. C'était la dernière fois qu'elle le voyait en vie. «J'ai pleuré, je les ai suppliés de me laisser entrer, de me laisser le voir, que j'étais sa femme», raconte-t-elle. «J'avais besoin d'être avec lui à ce moment.»

Azareth, sa fille de 11 ans, et sa mère de 70 ans n'ont développé que des symptômes bénins. Son fils de 16 ans, appelé German comme son père, a lui été très fiévreux. Et son mari est décédé le 7 août après plus de trois semaines à l'hôpital, dont neuf jours dans le coma. «Tout est arrivé si vite», se lamente Glenda.

«En colère et déçu»

Face à un système complexe qui la dépasse, la famille Amaya se sent abandonnée au moment où elle a le plus besoin d'aide. «Je me sens très en colère et déçu», confie le jeune German. «Nous avons dû nous battre pour en arriver là et on nous traite comme si nous ne méritions pas ce que nous avons.»