Guerre en Ukraine : Après le «génocide» de Boutcha, l’UE prévoit des sanctions contre Moscou

Les Européens, révoltés par les images de cadavres retrouvés dans les environs de Kiev, élaborent un alourdissement des sanctions contre Moscou, accusé de «génocide» en Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fustigé les «meurtriers, tortionnaires, violeurs, pilleurs» russes, après le retrait russe de Boutcha, dans la banlieue nord-ouest de Kiev, et la découverte sur place d’un grand nombre de corps de civils dans des fosses communes ou dans les rues. La diffusion de ces images a révulsé les Occidentaux et l’Union européenne (UE) discutait, lundi matin, en «urgence» de nouvelles sanctions contre Moscou, réclamées notamment par la France et l’Allemagne, a indiqué le haut représentant de l’UE, Josep Borrell.