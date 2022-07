Euro féminin: Après le match d’ouverture à Old Trafford, place à des stades modestes

Le stade du Leigh Sports Village, ouvert en 2008, peut accueillir jusqu’à 12’000 spectateurs. Action Images via Reuters

Il va falloir se mouiller la nuque… Les Suissesses ont sans doute salivé devant le match d’ouverture entre l’Angleterre et l’Autriche (1-0). Il y avait plus de 68’000 spectateurs et la fête a été belle. Le problème, c’est qu’à part la finale de Wembley le 31 juillet, le reste du tournoi sera disséminé dans des enceintes allant de plus modestes à petites.

Samedi, la Suisse va entrer en lice contre le Portugal, dans un match qu’il faudra gagner pour pouvoir rêver d’une qualification en quarts de finale qui tiendrait du miracle (les deux autres adversaires, la Suède et les Pays-Bas, sont 2e et 4e au classement FIFA). Les filles du coach Nils Nielsen joueront à Leigh, ville de 40’000 habitants entre Manchester et Wigan, où le sport roi est le rugby à XIII avec l’équipe des Centurions.