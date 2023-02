Après la mort d’une prof, le lycée tente «de reprendre une vie normale»

France : Après le meurtre d’une prof, le lycée tente «de reprendre une vie normale»

Vendredi matin, à 8h, les élèves du collège-lycée Saint-Thomas d’Aquin ont à nouveau afflué vers l’établissement, à l’heure de l’ouverture du portail, sous les yeux de policiers. Et de nombreux passants ont déposé des fleurs en hommage à Agnès Lassalle.

Le collège-lycée Saint-Thomas-d’Aquin de Saint-Jean-de-Luz «essaie de reprendre une vie normale», vendredi matin, deux jours après la mort d’une professeure d’espagnol tuée par un élève, qui va être présenté à un juge d’instruction en vue d’une mise en examen pour assassinat. Le Parquet de Bayonne va demander le placement en détention provisoire de cet adolescent de 16 ans, qui n’était jusque-là pas connu de la justice et avait de bons résultats scolaires, sauf en espagnol, a précisé, jeudi, le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier.

«Tous les élèves reviennent aujourd’hui, dans une ambiance toujours très recueillie et un soutien toujours en place», a fait savoir Vincent Destais, directeur diocésain de l’enseignement catholique de Bayonne. «On essaie de reprendre une vie normale et des enseignements dans la mesure du possible avec les élèves.» Une cellule d’urgence médico-psychologique a été chargée d’«accompagner» les élèves qui ont besoin d’être «rassurés», afin de les «réancrer dans la réalité», précise Elorri Amestoy, médecin aux urgences psychiatriques de l’hôpital de Bayonne.