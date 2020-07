Visas d'étudiants

Après le MIT et Harvard, la Californie attaque

Le procureur fédéral de Californie juge «illégale» la décision du gouvernement de Donald Trump de révoquer les visas pour les étudiants étrangers dont les cours resteront virtuels à la rentrée.

Après les prestigieuses universités d'Harvard et du MIT, c'est la Californie qui a décidé jeudi de contester en justice la décision du gouvernement de Donald Trump. Il veut révoquer les visas pour les étudiants étrangers dont les cours resteront virtuels à la rentrée.

La police fédérale de l'immigration et des douanes (ICE) a annoncé lundi que les étudiants étrangers ne seraient pas autorisés à rester sur le sol américain si leurs universités décidaient, pour cause de pandémie, d'enseigner uniquement en ligne à la rentrée d'automne.

«Honte au gouvernement Trump de non seulement menacer les chances des étudiants d'aller à l'université, mais aussi leur santé et leur bien-être» en les contraignant à assister physiquement à des cours collectifs malgré la pandémie de Covid-19, écrit le procureur Becerra dans un communiqué.

La Californie, Etat américain le plus peuplé et l'un des principaux foyers de Covid-19 dans le pays, enregistre actuellement plus de 8000 nouveaux cas quotidiens, pour un total de près de 300'000.