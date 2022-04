Football - Après le naufrage face au LS, Servette bat le leader

La joie de Kastriot Imeri, auteur du seul but du match.

On ne sait pas quand Kastriot Imeri quittera le championnat suisse, ni pour quelle destination. Mais s’il y a une chose qui manquera, c’est son mouvement signature. Ce décalage vers l’axe lorsqu’il approche de la surface qu’il enchaîne si bien avec une frappe enroulée surpuissante. Ce n’est pas comme ça que le Genevois a marqué dimanche, mais il l’a bien tenté, à la 57e. Et tout le stade s’est levé devant la claquette in extremis de Yanick Brecher. Ça compte aussi dans le décompte final.