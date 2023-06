Grèce: Après le naufrage, neuf passeurs présumés placés en détention provisoire

Âgés entre 20 et 40 ans, ils sont également poursuivis pour avoir constitué «une organisation criminelle» et pour «homicide par négligence». Ils encourent une peine de prison à vie, selon la loi grecque. Durant leur comparution de plus de 10 heures mardi devant une juge d’instruction de Kalamata (sud-ouest), ils ont tous nié les chefs d’accusation, selon la même source.

Septième journée de recherches

L’Organisation mondiale des migrations (OIM) et le Haut-Commissariat de l’Onu pour les réfugiés (UNHCR) estiment qu’entre 400 et 750 passagers se trouvaient sur le chalutier, dont des femmes et des enfants. Selon un décompte des autorités grecques, parmi les rescapés figurent 47 Syriens, 43 Égyptiens, 12 Pakistanais et deux Palestiniens.