Football : Après le Noël des Londoniens, le Nouvel An de Mendy

Le Français Benjamin Mendy, défenseur de Manchester City, fait la Une du tabloïd «The Sun» dimanche.

«Le club est au courant de la violation du protocole relatif au Covid-19 la veille du Nouvel An, impliquant Benjamin Mendy, et de la couverture médiatique qui en a découlé, a indiqué un porte-parole de Manchester City. Même si des éléments de cet incident ont mal été interprétés dans les articles et que le joueur a présenté des excuses publiques après cette erreur, le club regrette d’apprendre cette transgression et mènera une enquête interne», a-t-il poursuivi.