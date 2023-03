Alimentation: Après le «Nutri-score», une élue veut un «Eco-score» unique en Suisse

Ce qui existe en Suisse pour évaluer l’impact environnemental

Actuellement, en plus des labels très stricts de type bio, il existe en Suisse des Eco-scores sur les aliments, a recensé la FRC. Ainsi la Migros propose le «M-Check» sur 30’000 produits. La Coop dispose, elle, du score «Beelong» sur 150’000 produits. Près de 109’000 produits véganes ont aussi le score «Eaternity» et les applications Yuka et Open Food Facts proposent leur propre «Eco-score». Tous présentent des avantages et inconvénients. Point commun: ils ne permettent de situer l’aliment que dans l’assortiment proposé. Difficile donc de le comparer avec un produit analogue de la concurrence.