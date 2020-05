Festival

Après le Paléo, le Montreux Jazz Festival jette l'éponge

En toute logique, le rendez-vous montreusien a annoncé vendredi 17 avril 2020 qu'il n'aurait pas lieu en 2020.

«Le Conseil fédéral a annoncé ce jeudi 16 avril 2020 assouplir progressivement certaines mesures de protection contre le coronavirus, mais il maintient la majorité des mesures d'hygiène et de distanciation sociale nécessaires. Dès lors, il est aujourd'hui impossible d'envisager une manifestation de l'ampleur de la nôtre au mois de juillet, à l'instar de nos collègues des festivals d'été en Suisse et à travers le monde», ont écrit les organisateurs du Montreux Jazz dans leur communiqué.

Mathieu Jaton, directeur du festival, a développé: «On s'y préparait depuis quelques jours. Tout a commencé avec l'annulation de Glastonbury (ndlr: maous festival anglais qui a annulé à la mi-mars déjà), puis celle de Roskilde au Danemark il y a un mois. Puis, l'Allemagne, la Belgique et la France ont prononcé des interdictions des rassemblements. Il y a eu un effet domino». Le Vaudois a précisé que son équipe et lui avaient planché sur «dix hypothèses» pour tout de même maintenir une édition en 2020 avant d'arriver à la conclusion qu'avec la crise sanitaire actuelle il était impossible de réunir 20'000 personnes sur les quais chaque jour. Financièrement parlant, sans rentrer dans les détails, Mathieu Jaton a glissé qu'il allait lancer des discussions rapidement avec le Canton et la Confédération pour pouvoir bénéficier de leur soutien: «Nous avons déjà activé des réductions d'horaire de travail. Il nous faut maintenant limiter nos coûts au maximum, même si nous sommes encore un peu dans le flou».