Aviation : Après le «pipigate», Air India va serrer la vis sur l’alcool

Air India a indiqué mardi avoir modifié sa politique de distribution d’alcool en vol après le scandale surnommé «pipigate» qui lui a coûté au moins 37’000 dollars d’amende (quelque 34’000 francs) et une mauvaise image. L’incident date du 26 novembre quand un cadre supérieur d’une banque américaine ivre a été accusé d’avoir uriné sur une femme de 72 ans assise en classe affaires, lors d’un vol entre New York et New Delhi.