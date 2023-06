Football: Après le PSG, quel club rejoindra Lionel Messi?

L'Arabie saoudite: magot et Ronaldo?

Réunifier Messi et Cristiano Ronaldo dans un même championnat a de quoi séduire... En tout cas les Saoudiens. Le royaume pétrolier rêve de ce duo comme vitrine pour la promotion d'une probable candidature à l'organisation d'une Coupe du monde. Un défi fou mais à la mesure de la puissance financière de l'Etat du Golfe, qui a déjà fait venir le Portugais à Al-Nassr grâce à un pont d'or .

Déjà sous contrat avec l'office du tourisme saoudien, Messi pourrait suivre, plusieurs médias évoquant une offre mirobolante du club d'Al-Hilal évaluée à 400 millions d'euros par an. Selon le journal espagnol Sport, une annonce pourrait être faite dès mardi. Reste l'aspect sportif, non des moindres: le septuple Ballon d’or s'isolera-t-il dans ce faible championnat à un an de la Copa America 2024, qui pourrait être sa dernière épreuve internationale?