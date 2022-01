Après le Q, Christine Gonzalez s’intéresse au genre

Pour elle, tous les sujets peuvent être abordés sous cet angle: «C ’est une grille de lecture du monde comme une autre. Quand on fait une émission sur la science, la culture ou la politique, on lit la société avec une paire de lunettes scientifique s , culturelle s ou politique s . » Pour le premier numéro, diffusé le 14 janvier 2022, Christine Gonzalez recevra la drag-queen lausannoise Princesse GenderFuck et abordera la transidentité, la fluidité de genre et le fait d’être drag-queen.

À quelques heures du lancement de l’émission, l’animatrice a le trac, parce qu’une émission consacrée aux questions de genre «représente un défi sur le service public». «Même si ça fait quinze ans que je fais de la radio, le trac est un sentiment que j’éprouve beaucoup et souvent», confie-t-elle. Cela ne l’empêche néanmoins pas de se réjouir de la naissance du programme. «J e vais rencontrer plein de gens et je vais apprendre. Je suis animatrice, je ne suis pas une spécialiste de ces questions. Je me réjouis d’en savoir plus et d’explorer cette matière qui est passionnante et qui me fascine », conclut-elle.