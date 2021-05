Coronavirus : Après le raz-de-marée épidémique, le Portugal reprend pied

Un des pays les plus touchés par le Covid-19 en début d’année, le Portugal rouvre gentiment après 6 mois d’état d’urgence.

Après six mois d’état d’urgence sanitaire marqués par un hiver meurtrier, le Portugal a entamé samedi la dernière étape d’un déconfinement graduel qui, pour l’heure, n’a pas provoqué un regain de l’épidémie de Covid-19. Réouverture des frontières terrestres avec l’Espagne, premiers concerts-tests, élargissement des horaires des cafés, des restaurants, des commerces et des espaces culturels: l’allègement des restrictions sanitaires se poursuit ce week-end, avec deux jours d’avance par rapport au calendrier annoncé à la mi-mars.

«Cela me donne une sensation de liberté retrouvée.(…) Nous allons pouvoir nous soulager de l’enfermement que nous avons vécu», a témoigné Clara Nogueira pendant qu’elle faisait la queue pour assister à un concert-test avec 400 spectateurs organisé vendredi soir à Braga, dans le nord-ouest du pays. Il s’agissait d’une enceinte à l’air libre, mais tests rapides, masques, prise de température et distanciation physique étaient de rigueur.

Respect des règles «exemplaire»

Avec des records journaliers de plus de 16’000 cas et 300 décès, la vague qui avait atteint son pic à la fin janvier a été violente, provoquant la saturation de plusieurs hôpitaux portugais, mais elle a été aussi «une des vagues les plus rapidement maîtrisées au monde», estime le virologue Pedro Simas. «Une semaine après le début du confinement, le pic était atteint», explique ce chercheur de l’Institut de médecine moléculaire de Lisbonne, en s’avouant quelque peu «surpris» par l’absence d’un rebond des infections suite aux premières étapes du déconfinement.

Selon lui, cela tient à deux facteurs principaux: «un respect exemplaire des règles sanitaires avec, surtout, le port du masque», et «l’immunité acquise par 30 à 40% de la population», par infection ou vaccination. Environ 22% de la population portugaise a reçu au moins une dose de vaccin et, d’ici la fin mai, toutes les personnes de plus de 60 ans, les plus vulnérables, devraient être vaccinées.