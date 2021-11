Innovation suisse : Après le Roboclette, voici Bouébot qui touille comme un pro

La société Workshop 4.0, spécialisée dans la robotique présente lundi son robot-fondue qui compte bien rivaliser avec le savoir-faire fribourgeois.

Qui a dit qu’une bonne fondue ne pouvait être que fribourgeoise? En tout cas pas l’entreprise valaisanne Workshop 4.0 qui inaugure lundi Bouébot, son robot spécialisé dans la réalisation de fondue moitié-moitié. Bouébot fait tout: il rappe les fromages, ajoute la quantité exacte de vin nécessaire et touille à la perfection. Le résultat est tel qu’il séduit même le célèbre armailli Raoul Colliard, si on en croit la vidéo de présentation.

Partenaire du projet, le Gruyère AOP, le Vacherin Fribourgeois AOP et Terroir Fribourg veulent démontrer le caractère innovant de la branche et intéresser un public plus jeune et connecté, sans oublier pour autant le savoir-faire humain au cœur d’une AOP.