Technologie : Après le robot-chien, voici le robot-licorne pour enfants

La société chinoise Xpeng Motors a annoncé un robot quadrupède destiné aux enfants.

Pourquoi acheter un cheval à bascule ou un plus sophistiqué chien-robot aux enfants, lorsqu’on peut leur offrir une créature mythique à la place? C’est probablement la question que s’est posée Xpeng Motors. Le fabricant chinois de véhicules électriques a fait un premier pas dans le monde de la robotique en dévoilant un robot-licorne baptisé Little White Dragon.

Développé par sa filiale Xpeng Motors, ce quadrupède affublé d’une corne est capable de se déplacer de façon autonome et même de transporter un enfant sur son dos. Pour concevoir l’appareil, l’entreprise dit miser sur «ses capacités en matière de conduite autonome, de reconnaissance vocale et de fabrication intelligente», d’après son cofondateur et patron He Xiaopeng. Le robot intègre aussi des «interactions émotionnelles» et interprète le langage corporel de l’utilisateur, d’après une vidéo publiée par la société.