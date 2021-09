Caraïbes : Après le séisme, Haïti face au défi de la rentrée scolaire

Malgré un report, organiser la rentrée scolaire en Haïti constitue un défi dans les régions où les milliers de familles ont tout perdu lors du séisme du 14 août.

«Une course contre la montre…»

«Sur 2800 écoles dans les trois départements affectés, 955 ont déjà été évaluées par le ministère avec l’appui de l’Unicef et les premiers résultats montrent que 15% de ces écoles sont totalement détruites et 60% endommagées», a indiqué Bruno Maes, directeur de l’Unicef en Haïti. «Ça va être une véritable course contre la montre, car c’est très peu de semaines pour mettre en place, dans ces trois départements, des abris d’apprentissage protecteurs et sécurisés pour les enfants, afin qu’ils ne perdent pas une nouvelle année scolaire … »