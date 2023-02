Turquie : Après le séisme, les pillards passent à l’action

Dans la ville d’Antakya, dans le sud du pays, des voleurs profitent de la désolation et de la fuite des habitants pour défoncer les vitrines et dévaliser les magasins.

L’allée du vieux bazar d’Antakya, qui a résisté à la violence du séisme en Turquie, s’anime soudain avec la course éperdue d’un jeune homme, la tête ensanglantée, poursuivi par un boutiquier muni d’une barre de fer. Ce que les secousses n’ont pas détruit, les pillards s’en chargent, défonçant à coups de masse les vitrines, arrachant les grilles et rideaux de fer. La situation s’est brusquement tendue samedi à Antakya, dans le sud du pays, où commerçants et forces de l’ordre montent la garde, prêts à réagir à la moindre présence qui leur paraît suspecte.

Dans cette ville au passé millénaire, les rues les moins touchées sont désertes, abandonnées à la poussière après le tremblement de terre d’une magnitude de 7.8 qui a dévasté lundi le sud de la Turquie et la Syrie, faisant au moins 25’000 morts. Profitant de cette désolation et de la fuite des habitants, des pillards ont fait leur apparition, se servant dans les magasins restés miraculeusement intacts.

Téléphones portables, ordinateurs, vêtements raflés

Après des supermarchés forcés aux premiers jours de la catastrophe par des familles cherchant à se nourrir, ce sont cette fois les vitrines et les rayons des magasins de téléphonie, d’ordinateurs et de vêtements qui ont attiré les convoitises. Quatre distributeurs d’argent ont été arrachés et vidés. Chez le spécialiste des smartphones, seules les enseignes des grandes marques sont encore à leur place. À part elles, tout est vide et quelques boîtes d’emballages gisent au sol. Dans le magasin voisin, les mannequins de la vitrine, dénudés, ont été renversés et les portants et étagères vidés.