France : Après le suicide de Dinah, le Parquet de Mulhouse a ouvert une enquête pour «harcèlement»

La jeune fille de 14 ans, qui subissait des insultes «racistes ou à caractère homophobe», a mis fin à ses jours début octobre.

Dimanche, l ors d’une marche blanche qui a réuni plus d’un millier de personnes à Mulhouse, la mère de Dinah avait mis en cause plusieurs de ses camarades.

Lors d’une marche blanche qui a réuni, dimanche, plus d’un millier de personnes à Mulhouse, la mère de Dinah avait mis en cause, devant les journalistes, plusieurs de ses camarades. «C’est important que nous allions vérifier tous ces éléments-là», a précisé la procureure. Selon ses parents, Dinah était victime d’un harcèlement opéré par des jeunes filles côtoyées au collège et auxquelles elle avait confié son homosexualité.