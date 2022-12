Foyer de l’Etoile: Après le suicide d’un requérant, l’Hospice s’explique

Renforcement du soutien psychologique

Afin d’aider les jeunes, encore sous le choc de la mort de leur camarade, l’Hospice général a fait appel aux experts des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), qui se sont rendus sur place dès le vendredi et seront sollicités «pour accompagner individuellement les jeunes au fur et à mesure que les besoins se feront sentir», détaille le communicant de l’Hospice général. En plus d’un renfort en personnel, «des discussions sont en cours avec les HUG pour assurer un soutien des jeunes en détresse psychologique à court, moyen et long terme.»