Aivan, un Genevois dans The Voice Kids

Le 5 février 2022, Aivan, 13 ans, remportait la finale du Swiss Voice Tour , à Rolle (VD) en interprétant un titre de Nat King Cole. Samedi 3 septembre 2022, le Genevois passera à la vitesse supérieure puisque c’est sur TF1, dans «The Voice Kids», qu’il tentera sa chance. «Passer à la télé, c’est stressant et excitant à la fois. Je suis content que les gens puissent voir ce dont je suis capable en tant que chanteur», confie cet habitant du Grand-Lancy.

C’est grâce à sa grand-maman, qui lui chantait des titres d’Elvis Presley, de Louis Armstrong ou de Earth Wind and Fire, que l’adolescent a découvert la musique. S’il apprécie les artistes des années 1950 à 1970 et leur manière calme d’interpréter des textes parlant d’amour, Aivan aime également écouter du rap et de la pop, mais toujours en langue anglaise, qu’il parle couramment. «Le français n’est pas ma spécialité», avoue-t-il.