Allemagne : Après le vote serré, chaque camp tire la couverture à soi

Au lendemain des législatives, les deux camps revendiquent de former le futur gouvernement et entendent, chacun de leur côté, tenter de trouver une majorité au Bundestag.

Les deux candidats de l’AfD, Alice Weidel et Tino Chrupalla, tous deux chefs du groupe parlementaire, ont tenu une conférence de presse, ce 27 septembre 2021, au lendemain des élections législatives.

L’Allemagne, pôle de stabilité sous l’ère Merkel, entre dans une phase plus imprévisible, à la suite des élections législatives serrées , qui pourrait la mettre aux abonnés absents sur la scène internationale pendant de longs mois.

Problème: les deux camps revendiquent de former le futur gouvernement et entendent, chacun de leur côté, tenter de trouver une majorité au Bundestag.

Olaf Scholz, également ministre des Finances et vice-chancelier sortant, a tenu à rassurer ses partenaires internationaux.

«Vous devriez savoir que l’Allemagne a toujours eu des coalitions et a toujours été stable», a déclaré le ministre des Finances en anglais, répondant à une journaliste britannique lors d’une conférence de presse.

Pression sur les conservateurs

Parallèlement, il a accentué la pression sur l’union conservatrice. La droite a «reçu le message des citoyens qu’elle ne devrait plus être au gouvernement mais dans l’opposition», a-t-il estimé alors que les directions des différents partis susceptibles d’entrer dans une future coalition se réunissent à Berlin.

A l’issue du précédent scrutin de 2017, il avait déjà fallu six mois aux partis pour trouver un gouvernement droite-gauche, entraînant dans l’intervalle une paralysie politique, notamment sur les questions européennes.

«L’Allemagne prendra la présidence du G7 en 2022», a mis en garde M. Laschet, et c’est pourquoi un nouveau gouvernement doit «venir très rapidement».

Crainte d’immobilisme

La perspective d’une longue période d’immobilisme inquiète les partenaires européens de Berlin au moment où le Vieux Continent redoute une marginalisation géopolitique face aux rivalités entre Etats-Unis, Chine et Russie.

Elle préoccupe particulièrement la France, qui assurera en janvier la présidence semestrielle de l’Union européenne, et compte sur son partenaire le plus important pour faire avancer ses priorités sur une Europe plus «souveraine».