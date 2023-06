Cortaillod (NE): Après l’eau du robinet, c’est celle du lac qui est polluée

Les habitants de Cortaillod (NE) vont finir par avoir une dent contre l’Escherichia coli (E.coli). En octobre dernier, c’est cette bactérie avait contaminé leur réseau d’eau potable durant une semaine et envoyé deux personnes à l’hôpital (lire ci-dessous). Et depuis mercredi, c’est aussi à cause d’elle que la baignade est interdite à la plage et au camping. «La plage a été bouclée dans l’après-midi et, en début de soirée, on a eu plus d’informations sur ce qu’il se passait», raconte un lecteur. Qui précise que cette jolie petite crique, juste à côté du camping et d’un restaurant, est habituellement très fréquentée.