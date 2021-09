Allemagne : Après l’échec des conservateurs, Laschet sur la sellette

Alors que le parti d’Angela Merkel, la CDU, a perdu les législatives dimanche, des voix s’élèvent pour critiquer le candidat Armin Laschet.

Le parti conservateur d’ Angela Merkel s’enfonce dans la crise avec des appels à la démission de son président Armin Laschet après la débâcle des législatives, compliquant un peu plus ses efforts pour revendiquer la formation du futur gouvernement .

Chef de file de chrétiens-démocrates tombés à leur plus bas historique, avec pour la première fois depuis 1949 un score inférieur à 30%, Armin Laschet ne veut pas pour autant s’avouer vaincu et renoncer à succéder à Angela Merkel à la chancellerie.

«Nous sommes prêts à engager une négociation pour bâtir une coalition» avec les Verts et les libéraux du FDP, respectivement troisième et quatrième du scrutin, a lancé l’impopulaire candidat. L’ancien journaliste devenu président de la région la plus peuplée d’Allemagne sait que sa carrière serait sans doute plombée s’il reconnaissait la défaite.