Relégation du FC Sion: Après l’échec, place à l’autocritique

La saison de l’entraîneur Paolo Tramezzani (à g.) et du directeur sportif Barthélémy Constantin a été cauchemardesque.

«Ça va vous faire bizarre d’entendre ça de la part du FC Sion: cette relégation, c’est l’occasion de tout mettre à plat, de repartir de zéro, de lancer un projet réfléchi, sain, avec un entraîneur qui se fixerait à l’équipe sur le long terme. Moins d’impulsivité, moins d’argent jeté par les fenêtres et, enfin, procurer du plaisir aux gens qui suivent le club.»

Balotelli, échec sur toute la ligne

C’est à la fin de celui-ci qu’est apparu Mario Balotelli en Valais. «On pensait qu’en lui donnant de l’amour, ça fonctionnerait», dit Barthélémy Constantin. Alors Sion a tant et plus protégé sa star, inventant des excuses parfois audacieuses pour justifier ses absences, lui confiant de manière lunaire le brassard de capitaine. «Un grand échec. Mon échec, assure le directeur sportif. Mais un échec parmi d’autres, beaucoup trop d’autres.» Et une question: la relégation saura-t-elle servir de leçon au FC Sion?