Etats-Unis : Après l’ère Trump, le Sénat confirme un premier juge choisi par Biden

L’Afro-Américain Julien Xavier Neals a été nommé au poste de juge fédéral dans le New Jersey mardi. Sa candidature a longtemps été empêchée par les Républicains.

Le Sénat américain a approuvé mardi à une large majorité la nomination d’un premier juge choisi par Joe Biden, qui veut insuffler une plus grande diversité au système judiciaire fédéral après les plus de 200 nominations de son prédécesseur Donald Trump.

«Une nomination historique»

Julien Xavier Neals a été confirmé par 66 voix, dont 17 républicains, contre 33, pour devenir juge fédéral dans son Etat du New Jersey.

Ancien avocat dans le privé puis conseil d’un comté du New Jersey, cet Afro-Américain de 56 ans était devenu en 2015 l’un des emblèmes de la paralysie provoquée à Washington par les profondes divisions politiques sous Barack Obama.

Nommé par ce dernier au poste de juge fédéral dans le New Jersey, les républicains avaient bloqué sa nomination pendant des mois, jusqu’à ce qu’elle soit annulée avec l’arrivée d’un nouveau Congrès sous Donald Trump 2017.

«Il s’agit d’une nomination historique et d’un premier pas important pour rééquilibrer les tribunaux fédéraux américains qui sont emplis d’idéologues de droite et d’extrémistes politiques», a réagi mardi un élu démocrate de la Chambre des représentants, Bill Pascrell, qui représente le New Jersey.