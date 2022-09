Les réactions se multiplient après la hausse des primes maladie

Hausse des primes maladie : Après les annonces de Berset, les réactions se multiplient

Les partis s’inquiètent de la situation des individus à faibles et moyens revenus. Dénonçant «un véritable choc pour la classe moyenne et les familles à revenus faibles et moyens», Le Centre «s’engage pleinement et a déposé une motion pour l’augmentation temporaire de 30% des subventions fédérales aux primes d’assurance maladie».