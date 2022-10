Berne : Après les assurances, la Poste s’allie avec une nouvelle banque

Les offices postaux suisses proposent des assurances et des produits financiers. Désormais on pourra y acquérir des cartes de crédit.

À compter du 18 octobre, la Poste et le groupe bancaire suisse Cornèr Banque se lancent dans un nouveau partenariat. Les clients pourront acheter et recharger des cartes prépayées Cornèrcard dans 154 filiales de la Poste dans toute la Suisse. Et dès la mi-novembre est prévue la vente de cartes de crédit dans 20 filiales de la Poste. En outre, les collaborateurs de ces filiales transmettront les coordonnées à Cornèr Banque ou Cornèrtrader pour la clientèle intéressée par des solutions d’épargne ou du trading en ligne. En août, la Poste avait conclu un partenariat avec l’assureur Sympany. Assura est également partenaire avec la Poste, tout comme la Banque Migros et l’organisme SwissCaution.