Burkina Faso : Après les attentats au Bénin, l’armée française tue 40 djihadistes

La force française Barkhane engagée au Sahel a «neutralisé» une quarantaine de terroristes sur le territoire du Burkina Faso.

«Dans la matinée du 10 février, après avoir localisé et identifié une première colonne de terroristes se déplaçant à moto, en accord et en coordination permanente avec les autorités burkinabè, une première frappe aérienne a été effectuée par un drone Reaper alors que la colonne venait de pénétrer sur le territoire burkinabè», et «une dizaine de terroristes ont été neutralisés», selon l’état-major. «L’engagement d’une patrouille de chasseurs Mirage 2000 a permis de procéder à trois nouvelles frappes visant des regroupements de terroristes à proximité du lieu de la première frappe», au cours desquelles «plus d’une trentaine de terroristes ont été neutralisés, un pick-up et plus d’une dizaine de motos ont été détruits», ajoute le communiqué.