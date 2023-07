Doja Cat perd des milliers d'admirateurs après ses insultes

Le torchon brûle entre Doja Cat et ses fans. Le week-end dernier, dans un tweet effacé depuis, la rappeuse américaine de 27 ans a reproché à ses admirateurs de s’appeler «kitten» ou «kittenz». «Mes fans n’ont pas le droit de s’appeler comme ça. Si vous vous appelez comme ça, c’est que vous devez quitter votre téléphone, trouver un travail et aider vos parents à tenir la maison», a-t-elle écrit. Quand quelqu’un lui a demandé par quoi changer le nom, la chanteuse a juste ajouté: «Supprime ton compte entier et repense à tout, il n’est pas trop tard».

Et ses abonnés semblent l’avoir écoutée. Mardi 25 juillet 2023, celle qui a fait réduire sa poitrine avait déjà perdu plus de 187’000 followers sur Instagram, révèle « Entertainment Tonight ». Sur Twitter, de nombreux fans ont aussi désactivé leur page dédiée à Doja, une manière de protester contre le mauvais traitement qu’elle réserve à ses fans.

Car la rappeuse ne s’est pas arrêtée là. Répondant à un tweet disant «je veux t’entendre dire (je vous aime)», elle a posté: «Je ne le fais pas car je ne vous connais même pas». Et lorsque quelqu’un a souligné que ses fans ne la connaissaient pas non plus mais la soutenaient quand même, elle s’est emportée, argumentant que «personne ne t’a forcée, je ne sais pas pourquoi tu me parles comme si tu étais ma mère, tu parles comme une folle». Ambiance…