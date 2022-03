Ukrainiens accueillis dans le Jura – Après les bombes, un toit, une douche et un repas chaud les attendaient 

À Alle, petite commune de 1900 habitants proche de Porrentruy (JU), le bâtiment des services a été réquisitionné pour l’accueil de réfugiés ukrainiens, suite à une initiative citoyenne. Les onze premiers sont arrivés vers 14 heures avec… un chat, tandis que les douze suivants les ont imités quatre heures plus tard, une fois la frontière passée à Boncourt (JU). Tous ont été conviés à prendre une douche et manger un repas chaud. Au menu: jambon, haricots, patates et thé froid.

Plusieurs élans de solidarité se sont manifestés à Alle. Le premier à s’être concrétisé réunit deux frères: Vincent Thüler et Jean-Claude Hüssy, le premier à la logistique, le second au volant d’un bus, pendant 44 heures en trois jours. «Je suis le premier réfugié vietnamien arrivé en Suisse quand j’étais bébé, en 1970…», glisse Vincent. Son adoption a été suivie d’une autre, dans la même famille jurassienne: celle d’un petit Coréen prénommé Jean-Claude.

Trois bus

Iryna, Luydmyla, Viktoria

Vincent (à g.) de Saigon et son frère Jean-Claude de Séoul, le premier à la logistique, le second au volant.

Cette deuxième opération a été initiée par Teresa, d’origine polonaise, Isabelle, d’origine ukrainienne et Sandra, coordinatrice de l’opération. Le but de ce collectif: «Offrir la possibilité à des femmes et des enfants accompagnés de leurs animaux de compagnie de trouver refuge chez nous au Jura, loin des massacres et des bombes».