États-Unis : Après les conventions, Trump et Biden repartent en campagne

Après des mois de confinement, Joe Biden, raillé par un Donald Trump omniprésent, va reprendre le chemin de sa campagne sur le terrain.

Donald Trump s’est rendu sur le tarmac d’un aéroport de Manchester, dans le New Hampshire, un État qu’il avait perdu d’un cheveu en 2016.

Le 45e président des États-Unis, candidat à un second mandat, mais à la peine dans les sondages, s’est rendu dans le New Hampshire, un État du nord-est qu’il avait perdu d’un cheveu en 2016. Devant des sympathisants réunis sur le tarmac d’un aéroport de Manchester, il a assuré être certain de l’emporter le 3 novembre.